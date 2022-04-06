الكرملين: الأمر بسحب القوات الروسية من كييف صادر عن بوتين

وأضاف بيسكوف؛ في حوار مع قناة "LCI" الفرنسية، متحدثاً عن انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف، أن هذه بادرة حسن نية؛ لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات، التي يمكن خلالها اتخاذ قرارات جادة.