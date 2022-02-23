"الكرملين": رئيسا دونيتسك ولوغانسك طلبا مساعدتنا ضد الجيش الأوكراني

أعلن الكرملين أن رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، الانفصاليتين، طلبا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة ضد الجيش الأوكراني، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحافي مساء الأربعاء، بأن المنطقتين الانفصاليتين أرسلا رسالة طلبا فيها المساعدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع أن الحكومتين طلبا مساعدة روسيا ضد الجيش الأوكراني على أساس المادتين الـ3 والـ4 في اتفاق الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين الاتحاد الروسي من جهة والجمهوريتين من جهة أخرى، وفق البيان.

يُذكر أن الرئيس الروسي كان أعلن مساء الاثنين الماضي، الاعتراف باستقلال "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد في الشرق الأوكراني وأمر القوات الروسية بدخولهما، متحديًا الدول الغربية التي تمر علاقاتها مع موسكو بأسوأ أزمة منذ الحرب الباردة بسبب الوضع في أوكرانيا.

ودفع هذا القرار العالم إلى التأهب، والدعوة إلى جلسة طارئة في مجلس الأمن، نددت فيها معظم الدول الغربية بالتصرفات الروسية، فيما لوحت أوروبا وواشنطن بعقوبات جديدة قاسية على الروس.

وينهي الاعتراف الروسي خطة السلام الهشة في المنطقتين المذكورتين، كما يمهد الطريق أمام موسكو للدفع بقواتها إلى هاتين المنطقتين لحماية مئات الآلاف من السكان فيهما الذين حصلوا على جوازات سفر روسية قبل سنوات.

