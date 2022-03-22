الكرملين: سنستخدم النووي في هذه الحالة.. وعملية أوكرانيا تسير وفق الخطة

إلا أن تلك المحادثات التي عقدت على مدى 4 جولات أولى على الحدود البيلاروسية، وثانية وثالثة بالقرب من حدود بولندا، ورابعة عبر الفيديو، لم تفضِ حتى الساعة إلى توافقات واضحة، من أجل وقف النار والتوصل إلى حل سياسي.