"الكرملين" يقر بـ"شبح أزمة الغذاء".. وينفي مسؤولية روسيا عنها

قال الكرملين، يوم الاثنين: إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، يتفق مع منظمة الأمم المتحدة بشأن خطر حصول مجاعة في العالم بسبب الاضطرابات في إمدادات الغذاء، لكن موسكو اعتبرت نفسها غير مسؤولة عن هذا "الارتباك".