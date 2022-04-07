الكويت ترحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني

ووفق "كونا"، أكدت الوزارة في بيان لها، دعم دولة الكويت لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له، في تحقيق أهدافه وممارسة دوره المنوط به انطلاقًا من موقفها الثابت وسعيها الدائم لدعم الاستقرار في اليمن الشقيق، للتوصل إلى حل سياسي شامل بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه الشقيق.