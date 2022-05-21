الكويت: ضبط سفينة إيرانية داخل المياه الإقليمية مُحَمّلة بنحو 240 طن ديزل

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في وزارة الداخلية الكويتية، عن ضبط سفينة داخل المياه الإقليمية الكويتية، محملة بكمية كبيرة من وقود الديزل المهربة، تُقدر بنحو 240 طنًّا".
وقالت الوزارة إن ضبط هذه السفينة جاء أثناء قيام وحدات خفر السواحل بتفقد الحالة الأمنية في المياه الإقليمية الكويتية، في إطار جهود رجال الإدارة العامة لخفر السواحل لحماية حدود البلاد من المتسللين والمهربين.
وأضافت، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "تم تحريز المضبوطات وإحالتها والمهربين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".