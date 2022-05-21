الكويت: ضبط سفينة إيرانية داخل المياه الإقليمية مُحَمّلة بنحو 240 طن ديزل

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في وزارة الداخلية الكويتية، عن ضبط سفينة داخل المياه الإقليمية الكويتية، محملة بكمية كبيرة من وقود الديزل المهربة، تُقدر بنحو 240 طنًّا".