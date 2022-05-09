اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تدعو لإحياء يوم القانون الدولي الإنساني بـ"التعاون الإسلامي"

وأشارت "اللجنة" في دعوتها إلى مناسبة مرور 1443 عامًا بالتقويم الهجري عن صدور الوصية الإنسانية الخالدة التي صدرت عن الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم السبت 14 صفر سنة (11 هجري) الموافق التاسع من مايو سنة (632 ميلادي)، إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عندما أرسله بقيادة جيش إلى الشام، امتثالًا لوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، بوصية جاء فيها: "يا أيها الناس: قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوا عني، لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلًا صغيرًا ولا شيخًا كبيرًا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلًا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاةً ولا بقرة ولا بعيرًا إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرّغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تَقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام؛ فإذا أكلتم منها شيئًا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليه".