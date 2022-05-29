"اللعب بالنار".. الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون

اتهم المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إسرائيل باللعب بالنار "بلا مسؤولية وبتهور شديد؛ من خلال السماح للمستوطنين بتدنيس المقدسات في القدس المحتلة وتصعيد عمليات القتل".
وقال "أبو ردينة" في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين": إن إسرائيل تستهتر بالمجتمع الدولي، ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية، وتعتبر نفسها فوق القانون؛ بحسب ما نقلته "سبوتنيك عربي".
وطالب المجتمع الدولي -وخاصة الإدارة الأمريكية- بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري، وعدم التعامل بازدواجية؛ واصفًا كافة الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة بأنها "تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الذي يعتبر القدس ضمن الأراضي المحتلة عام 67".
واعتبر "أبو ردينة"، أن إسرائيل باتت دولة معزولة في العالم جراء جرائمها، وعدم التزامها بالقرارات الدولية.