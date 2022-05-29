"اللعب بالنار".. الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون

وطالب المجتمع الدولي -وخاصة الإدارة الأمريكية- بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري، وعدم التعامل بازدواجية؛ واصفًا كافة الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة بأنها "تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الذي يعتبر القدس ضمن الأراضي المحتلة عام 67".