المبعوث الأمريكي إلى اليمن: دور إيران سلبي في الأزمة اليمنية والهدنة فرصة لحل النزاع

ثمّن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، الجهود التي أفضت للتوصل إلى الهدنة التي تم الاتفاق عليها، الجمعة، معتبرًا أنها نقطة مهمة وحاسمة لرسم مستقبل البلاد.
وقال "ليندركينغ": إن "الهدنة تعد فرصة إيجابية لحل النزاع، وإن الدور الإيراني في اليمن سلبي"؛ بحسب ما صرح لموقع لقناة "العربية/ الحدث".
وأضاف: "الهجوم الحوثي على المنشآت السعودية هي قضية دولية"، مشددًا على تضامن الأمم المتحدة مع المملكة ضد أي هجمات.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أعلن مساء الجمعة، أن أطراف الأزمة اليمنية أبدت ردًا إيجابيًا على هدنة لمدة شهرين تبدأ السبت، ووقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، مشيرًا إلى إمكانية تجديدها بموافقة الأطراف.
وأوضح "غروندبرغ" أن الأطراف وافقوا أيضًا على دخول سفن وقود إلى ميناء الحديدة وتشغيل رحلات تجارية لوجهات محددة سلفًا من وإلى مطار صنعاء، فضلًا عن فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات.