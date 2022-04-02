المبعوث الأمريكي إلى اليمن: دور إيران سلبي في الأزمة اليمنية والهدنة فرصة لحل النزاع

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أعلن مساء الجمعة، أن أطراف الأزمة اليمنية أبدت ردًا إيجابيًا على هدنة لمدة شهرين تبدأ السبت، ووقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، مشيرًا إلى إمكانية تجديدها بموافقة الأطراف.