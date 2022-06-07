المبعوث الأمريكي لليمن: نطالب الحوثي بفتح الطرق إلى تعز لخدمة الأهداف الإنسانية

وحيا الفريق ما وصفه "الصورة المتكاتفة والموحدة التي ظهر من خلالها أبناء شعبنا تجاه هذه القضية الإنسانية التي باتت عنوانًا لكل من أراد الاطلاع على حجم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات خلال ثماني سنوات من حربها المدمرة، والتي اتخذت من إغلاق الطرق في كثير من المحافظات وسيلة بشعة تضعها قانونيًا في إطار ممارسة حرب الإبادة".