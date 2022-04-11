المبعوث الأممي الخاص باليمن يصل إلى صنعاء لتنفيذ وتقوية الهدنة

بدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم (الاثنين)، أول زيارة له في منصبه الحالي إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، منذ تسلم مهامه في سبتمبر (أيلول) الماضي.