المبعوث الأممي الخاص باليمن يصل إلى صنعاء لتنفيذ وتقوية الهدنة

بدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم (الاثنين)، أول زيارة له في منصبه الحالي إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، منذ تسلم مهامه في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووصل "غروندبرغ" إلى مطار صنعاء، بحسب ما أفاد مصوّر "فرانس برس" في المطار.
وبيّن المبعوث الأممي عبر "تويتر" أنه سيبحث في تنفيذ وتقوية الهدنة وسبل المضي قدمًا.
من جهتها، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للمتمردين الحوثيين، أن "المناقشات ستتركّز حول تثبيت الهدنة الإنسانية وفتح مطار صنعاء وإزالة العوائق أمام حركة السفن في ميناء الحديدة غرباً".