المتطوعون في أوكرانيا.. متعاطفون من دول العالم أم جيش مرتزقة ممول؟

خط تماسٍّ وضعته الدول الغربية ومن ورائها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، يُنذر تخطيه، عبر أي تدخل عسكري رسمي على جبهات القتال، بتحول الأزمة من نزاع إقليمي إلى حرب عالمية مدمرة.

ويبدو أن الرئيس الأوكراني، ومعه مستشاروه وزعماء غربيون، قرروا اللجوء إلى "التطوع" ليفتحوا بابًا واسعًا أمام مشاركة مقاتلين محترفين ومستمرين في المعارك الدائرة بمدن أوكرانيا أمام القوات الروسية.

وفي 28 فبراير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أنشأ وحدة جديدة باسم الفيلق الدولي، وهي قوات قتالية ستتشكل من المتطوعين من خارج أوكرانيا، للمشاركة في الحرب.