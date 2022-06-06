"المجد لأوكرانيا".. "رويترز": اختراق موقع وزارة البناء والإسكان والمرافق الروسية

تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة البناء والإسكان والمرافق الروسية للاختراق، حيث تؤدي عمليات البحث على الإنترنت عن الموقع إلى عبارة "المجد لأوكرانيا" باللغة الأوكرانية، بحسب ما ذكرت "رويترز"، اليوم (الاثنين).
وذكر ممثل الوزارة، أن "الموقع مُعطل لكن البيانات الشخصية للمستخدمين محمية"، وفقاً لوكالة الإعلام الروسية الرسمية.
وأشارت الوكالة إلى أن وسائل إعلام روسية أخرى، قالت: "إن المتسللين يطالبون بفدية لمنع الكشف عن بيانات المستخدمين"، لكن "رويترز" لم تتمكن من التأكد من وسائل الإعلام التي استشهدت بها وكالة الإعلام الروسية.