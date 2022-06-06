"المجد لأوكرانيا".. "رويترز": اختراق موقع وزارة البناء والإسكان والمرافق الروسية

وأشارت الوكالة إلى أن وسائل إعلام روسية أخرى، قالت: "إن المتسللين يطالبون بفدية لمنع الكشف عن بيانات المستخدمين"، لكن "رويترز" لم تتمكن من التأكد من وسائل الإعلام التي استشهدت بها وكالة الإعلام الروسية.