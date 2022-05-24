المجر تعلن حالة الطوارئ بسبب الحرب في أوكرانيا

وقال "أوربان" الذي جاء إعلان حالة الطوارئ بعد دقائق قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة: "إن الحكومة لم تهدر دقيقة واحدة؛ لأن هناك حربًا تدور في الجوار؛ حربًا لا يرى أحد نهاية لها، وتعرض أمننا المادي للخطر باستمرار، وتهدد أيضًا إمدادات الطاقة وأمن الاقتصاد والعائلات".