المجر تعلن حالة الطوارئ بسبب الحرب في أوكرانيا

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، حالة الطوارئ في البلاد اعتبارًا من منتصف ليل اليوم "الثلاثاء"؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال "أوربان" الذي جاء إعلان حالة الطوارئ بعد دقائق قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة: "إن الحكومة لم تهدر دقيقة واحدة؛ لأن هناك حربًا تدور في الجوار؛ حربًا لا يرى أحد نهاية لها، وتعرض أمننا المادي للخطر باستمرار، وتهدد أيضًا إمدادات الطاقة وأمن الاقتصاد والعائلات".
وأضاف: "إن العالم على حافة أزمة اقتصادية، ويجب على المجر البقاء خارج هذه الحرب وحماية سلامة أسرها"؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".
وأجرى المجري تعديلًا دستوريًّا يمنح حكومة البلاد سلطة إعلان حالة طوارئ الحرب حال نشوب نزاع مسلح أو حرب في بلد مجاور.