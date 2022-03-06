المجلس الأوروبي: إغلاق المجال الجوي الأوكراني ربما يشعل فتيل حرب عالمية

وتفصيلاً، جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، طلبه حلف الناتو إلى وقف الهجوم الروسي على بلاده من خلال فرض منطقة حظر طيران، لكن الزعماء الغربيين رفضوا هذا الطلب خشية إشعال فتيل حرب أوسع في أوروبا.