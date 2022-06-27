المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.. المبعوث الأميركي الخاص بإيران يصل لقطر

نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، من المتوقع أن يصل إلى قطر، اليوم (الاثنين)؛ لعقد اجتماع مع وزير الخارجية القطري، بالتزامن مع استعداد قطر لاستضافة محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء تعثر المفاوضات من أجل إحياء الاتفاق النووي.
وأفاد مسؤول إيراني بأن كبير المفاوضين النوويين الإيراني علي باقري، سيكون في الدوحة في 28 و29 يونيو من أجل المحادثات.
وكان مسؤول إيراني، وآخر أوروبي قد ذكرا أن إيران أسقطت مطلبها بشأن رفع اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، لكن ما زالت هناك مسألتان لم تحسما بعد إحداهما تخص العقوبات.