المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.. المبعوث الأميركي الخاص بإيران يصل لقطر

نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، من المتوقع أن يصل إلى قطر، اليوم (الاثنين)؛ لعقد اجتماع مع وزير الخارجية القطري، بالتزامن مع استعداد قطر لاستضافة محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء تعثر المفاوضات من أجل إحياء الاتفاق النووي.