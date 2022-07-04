المحصول الجديد وخفض ضريبة التصدير يهبطان بأسعار القمح الروسي

وقال معهد دراسات السوق الزراعية وفق رويترز إن أسعار محصول القمح الجديد، الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 في المائة، وكذلك أسعار التوريد من موانئ البحر الأسود انخفضت بما بين 25 إلى 375 دولارًا للطن على ظهر الباخرة بنهاية الأسبوع الماضي.