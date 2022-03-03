المحكمة الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق فوري في جرائم حربٍ ارتكبتها روسيا بأوكرانيا

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه سيفتح تحقيقًا فوريًّا في جرائم حرب محتملة ارتكبتها روسيا في أوكرانيا؛ استجابة لطلب عدد غير مسبوق من الدول الأعضاء في المحكمة.

وقال المدعي العام كريم خان، على تويتر: "تبدأ التحقيقات النشطة رسميًّا في أوكرانيا فور تلقي إحالات من 39 دولة طرف".

وتساهم الإحالات من جانب الدول الأعضاء بالمحكمة، في تسريع التحقيق؛ لأنها تسمح للمدعي العام بتخطي الاضطرار إلى الحصول على موافقة المحكمة في لاهاي؛ مما يوفر شهورًا من الإجراءات.

وكان المدعي العام قد قال بالفعل الاثنين إنه سيسعى للحصول على موافقة المحكمة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا؛ بحسب وكالة "رويترز".