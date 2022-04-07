المحكمة الدستورية العليا الباكستانية تأمر بإعادة التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء

وأمرت المحكمة بإلغاء جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة بناء على ذلك، بما فيها إلغاء حل الجمعية الوطنية والحكومة، وقررت إعادة الوضع على ما كان عليه ما قبل قرار نائب رئيس الجمعية الوطنية، أي استئناف الجمعية الوطنية والحكومة.