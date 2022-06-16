"المحكمة الدولية" تدين عنصرين ينتميان لـ"حزب الله" باغتيال "الحريري" اليوم

تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم (الخميس)، العقوبة في حق عنصرين من "حزب الله" أدينا في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في فبراير 2005 في بيروت.
وقد يكون ذلك الفصل الأخير في هذه المحكمة الخاصة، التي تتخذ مقرًا لها في لاهاي في هولندا، ففي غياب التمويل ستغلق المحكمة أبوابها مع انتهاء هذه المحاكمة، وفقًا لـ"فرانس 24".
وأدانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في العاشر من مارس الماضي حسن مرعي وحسين عنيسي.
وذكر قضاة الاستئناف أن "غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية في 2020 بتبرئتها الرجلين؛ لأنها لم تجد حينها أدلة كافية".
وأدين "عنيسي" و"مرعي" خصوصًا بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد.
ويُتوقع أن يُتلى الحكم في حق "عنيسي" و"مرعي" ابتداء من الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (الساعة 12:00 ت غ).