"المحكمة الدولية" تدين عنصرين ينتميان لـ"حزب الله" باغتيال "الحريري" اليوم

وقد يكون ذلك الفصل الأخير في هذه المحكمة الخاصة، التي تتخذ مقرًا لها في لاهاي في هولندا، ففي غياب التمويل ستغلق المحكمة أبوابها مع انتهاء هذه المحاكمة، وفقًا لـ"فرانس 24".