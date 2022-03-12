المخابرات الأوكرانية تكشف خطة بوتين "الكارثية" في مفاعل تشيرنوبيل

وحذرت ناتاليا روميلي، وفق سكاي نيوز عربية، من أن الموظفين الذين يعملون عادة في نوبات 12 ساعة يحافظون على المحطة النووية تحت تهديد السلاح لأكثر من أسبوعين، منذ أن سيطرت القوات الروسية على الموقع؛ حيث ناشدت موسكو الموافقة على وقف إطلاق النار والسماح بتغيير المناوبة.