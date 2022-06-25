المخابرات الأوكرانية: روسيا تجري تعبئة سرية لقوات الاحتياط لتعزيز صفوفها شرق البلاد

ذكر رئيس جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، اليوم (السبت) أن روسيا تجري تعبئة سرية لقوات الاحتياط لتعزيز صفوفها في شرق أوكرانيا، وأنه لا جدوى من انتظار إمكانية تراجع قدراتها الهجومية ببساطة.
وأضاف "بودانوف" في مقابلة مع "رويترز" أنه يعتقد أن أوكرانيا لن تتمكن من تحقيق نصر على روسيا إلا بالقوة العسكرية.
وقال: "لا ينبغي أن ننتظر حدوث معجزة بأنهم سينهكون ويتوقفون عن الرغبة في القتال، لكننا سنستعيد أراضينا بهجوم مضاد".
وبين أن بلاده سترى نتائج واضحة لهجومها المضاد في المنطقة بحلول شهر أغسطس (آب) المقبل.