المخابرات البريطانية: روسيا تضرب أهدافًا برية أوكرانية بصواريخ مضادة لحاملات الطائرات

وذكرت المخابرات عبر حساب وزارة الدفاع البريطانية في "تويتر"، أن صواريخ "كيه إتش- 22" التي يبلغ وزنها 5.5 أطنان، تكون عند استخدامها في هجمات برية برؤوس حربية تقليدية، غير دقيقة للغاية، ويمكن أن تسبب أضرارًا جانبية وخسائر فادحة.