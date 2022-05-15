المخابرات البريطانية: روسيا فقدت ثلث قواتها البرية في أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر "على الرغم من التقدم على نطاق محدود في بادئ الأمر، إلا أن روسيا فشلت في تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض في الشهر الأخير، في حين تتعرّض لمستوى عالٍ ومستمرٍ من الاستنزاف".