المدير السابق لمتحف اللوفر متهم بالتآمر لإخفاء أصل قطع أثرية مصرية

وتقول صحيفة Le Canard Enchaine الفرنسية التي أعلنت خبر توقيف المسؤول الفرنسي، إن المحققين يحاولون معرفة ما إذا كانمارتينيز قد "غض الطرف" عن شهادات منشأ مزوّرة لخمس قطع من العصور المصرية القديمة.