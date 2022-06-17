"المرتزقة في أوكرانيا".. جيش روسيا: قتلنا ألفين وهذه أكبر الدول الخاسرة

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "لوائحنا في 17 يونيو تشمل مرتزقة وخبراء في الأسلحة من 64 دولة. منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، وصل 6956 إلى أوكرانيا وتم القضاء على 1956 منهم وغادر 1779" آخرون. وأضافت الوزارة الروسية أن بولندا هي "الرائدة" بين الدول الأوروبية في تأمين وصول المقاتلين إلى أوكرانيا، تليها رومانيا وبريطانيا.