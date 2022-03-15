"المرصد": روسيا جندت 40 ألف سوري للقتال معها في أوكرانيا

أعدت روسيا قوائم من أكثر من 40 ألف مقاتل ينتمون إلى مجموعات موالية للنظام السوري ليكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب الأوكرانية إلى جانب الجيش الروسي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء).