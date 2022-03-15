"المرصد": روسيا جندت 40 ألف سوري للقتال معها في أوكرانيا

أعدت روسيا قوائم من أكثر من 40 ألف مقاتل ينتمون إلى مجموعات موالية للنظام السوري ليكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب الأوكرانية إلى جانب الجيش الروسي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء).
ونقل المرصد عن ناشطين أن "مراكز تجنيد أنشئت في سوريا بالتعاون بين عسكريين روس وسوريين ومجموعات موالية للنظام في محافظات عدة أبرزها في دمشق وريفها وفي حمص وصولاً إلى دير الزور".
من جانبه، بين مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن "أكثر من 40 ألف سوري سجلوا أسماءهم للقتال في أوكرانيا حتى الآن بناء على دعوة روسيا".
وأضاف أن "روسيا وافقت على 22 ألف مقاتل، منضوين ضمن قوات نظام بشار الأسد أو مجموعات موالية له".
وأفاد "عبد الرحمن" بأن "المجندين ينضوون في الفرقة 25 المهام الخاصة، التي يقودها العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر، والفيلق الخامس الذي أسسه الروس من مقاتلين معارضين سابقين، ولواء القدس الفلسطيني، وهو مجموعة فلسطينية موالية للنظام السوري قاتلت خصوصاً في منطقة حلب في شمال البلاد".
وأعلن الكرملين قبل أيام أنه سيفتح الباب للسوريين للقتال إلى جانب الجيش الروسي، الذي بدأ في 24 فبراير غزو أوكرانيا.
ولن تكون هذه المرة الأولى التي يُشارك فيها مقاتلون سوريون في حروب خارج البلاد، فمنذ نهاية 2019، أرسلت تركيا وروسيا آلاف المقاتلين السوريين كمرتزقة لصالح أطراف تدعمها كل منهما في ليبيا وناجورني قره باخ.