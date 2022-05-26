المستشار الألماني: "بوتين" لن يكسب الحرب في أوكرانيا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن ثقته بأن روسيا لن تكسب الحرب التي تسببت بها في أوكرانيا، مؤكدًا أن الرئيس فلاديمير بوتين لن يُسمح له "بإملاء" شروط السلام.
وقال "شولتز" في خطاب ألقاه أمام اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "يجب ألا يكسب بوتين الحرب، أنا على ثقة بذلك، لن يكسبها".
وأضاف: الرئيس الروسي الذي أطلق اجتياح أوكرانيا قبل أكثر من 3 أشهر لم يحقق أساسًا أهدافه الاستراتيجية".
جدير بالذكر أن الحرب في أوكرانيا استحوذت على نقاشات التجمع السنوي للنخب، والذي تم تعليقه مرتين بسبب جائحة كوفيد-19، وتستمر مجموعات المناصرة وقادة الأعمال في محاولة تحسين المصائر وتحسين وضع العالم.
وأثارت حملة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الازدراء الدولي، وزعزعت استقرار حلفائه، وتقرر عدم دعوة المبعوثين الروس من رجال الأعمال والحكومة، الذين كانوا من العناصر الأساسية في دافوس منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.