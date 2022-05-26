المستشار الألماني: "بوتين" لن يكسب الحرب في أوكرانيا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن ثقته بأن روسيا لن تكسب الحرب التي تسببت بها في أوكرانيا، مؤكدًا أن الرئيس فلاديمير بوتين لن يُسمح له "بإملاء" شروط السلام.