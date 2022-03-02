المغرب يعتقل "داعشي" خطط لمهاجمة أجانب ومسؤولين كبار

اعتقلت السلطات المغربية، اليوم (الأربعاء)، شخصاً في ضواحي مدينة طاطا (جنوب شرق المملكة)، يبلغ 27 عاماً، يشتبه أنه موال لتنظيم "داعش" الإرهابي وكان يحضر لتنفيذ مخطط إرهابي، يستهدف مواطنين أجانب ومسؤولين كباراً.

وأفاد المكتب المركزي للأبحاث القضائية (شرطة مكافحة الإرهاب) في بيان أوردته "فرانس 24" بأن التحريات أظهرت أن المشتبه به كان يحضر لتنفيذ مخططه الإرهابي، بإيعاز وتنسيق مع شخص متطرف ينشط خارج المغرب، له ارتباط بأحداث إرهابية في أوروبا، من دون تحديد هويته.

وأضاف أن هذا المخطط الإرهابي كان يستهدف مهاجمة مواطنين أجانب بالمغرب، وبعض المسؤولين الكبار في مؤسسات وزارية وأمنية، علاوة على العديد من المنشآت الحكومية والمصرفية والبنايات الأمنية الحساسة.

وبين المكتب أن عملية التوقيف أسفرت عن حجز مجموعة من المواد المشبوهة، بكميات متفاوتة، والتي تدخل في صناعة وإعداد المتفجرات، ومعدات معلوماتية تتضمن بيانات رقمية حول كيفية صنع المتفجرات.

وأوضح أن الشركة عثرت على مخطوط مكتوب بخط اليد في شكل وصية، يتوعد فيها بتنفيذ عمليات إرهابية.