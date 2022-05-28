المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تدعو الصين إلى مراجعة سياسات مكافحة الإرهاب

وأوضح "باشيليت" أن زيارتها التي استغرقت ستة أيام إلى الصين، وشملت زيارة منطقة شينجيانغ بغرب البلاد، ليست للتحقيق في سياسات حقوق الإنسان لدى بكين، لكنها فرصة للتواصل مع الحكومة، وفقًا لـ"فرانس 24".