العالم
المفوضة الأممية لحقوق الإنسان: قصف روسيا للمدن الأوكرانية قد يصل لجرائم حرب
طالبتها بسحب قواتها
قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الأربعاء: "إن المدن الأوكرانية تعرضت لضربات جوية وقصف عنيف خلال الغزو الروسي المستمر منذ خمسة أسابيع، مما أسقط ضحايا مدنيين في أعمال قد تصل إلى حد جرائم الحرب".
وذكرت "باشيليت" في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن مكتبها تلقّى مزاعم ذات مصداقية بأن القوات الروسية استخدمت ذخائر عنقودية في مناطق مأهولة بالسكان في أوكرانيا 24 مرة على الأقل.
وأضافت أن المكتب يحقق في مزاعم استخدام أوكرانيا هذا النوع من الذخائر.
وطالبت روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا.