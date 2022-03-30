المفوضة الأممية لحقوق الإنسان: قصف روسيا للمدن الأوكرانية قد يصل لجرائم حرب

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الأربعاء: "إن المدن الأوكرانية تعرضت لضربات جوية وقصف عنيف خلال الغزو الروسي المستمر منذ خمسة أسابيع، مما أسقط ضحايا مدنيين في أعمال قد تصل إلى حد جرائم الحرب".