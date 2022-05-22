الملكة نور تعلق مجدداً على قرار تقييد تحركات الأمير حمزة

دعت الملكة نور أرملة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال إلى التهدئة واحترام الإرادة الملكية، مشيرة مع ذلك إلى أن المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، ينطوي على "انتهاك للدستور".