"الممرات الإنسانية تحولت مصيدة للموت".. "أمنستي": غزو روسيا لأوكرانيا تكرار لحرب سوريا

حذّرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" خلال تقديمها تقريرها للعام 2021- 2022 في جوهانسبرج، اليوم (الثلاثاء)، من أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا هو تكرار للحرب في سوريا، لافتة إلى أن النزاع المستمرّ منذ أكثر من شهر في أوكرانيا يشهد تزايداً في جرائم الحرب.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أغنيس كالامارد: "نحن أمام هجمات متعمّدة على بنى تحتية مدنية ومساكن وقصف لمدارس، وروسيا حولت ممرات إنسانية إلى مصيدة للموت"، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جهتها، أفادت ماري ستروثرز، مديرة أمنستي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، في مؤتمر صحفي موازٍ في باريس، بأن باحثي "أمنستي" على الأرض وثّقوا على مدى عشرة أيام استخدام نفس التكتيكات التي اتّبعت في سوريا والشيشان، بما في ذلك هجمات تستهدف مدنيين وذخيرة يحظرها القانون الدولي.
وعبرت عن أسف المنظمة من الموقف الذي اتّخذته حوالي 20 دولة أفريقية في الأمم المتّحدة في مطلع مارس الجاري، وامتنعت فيه عن التصويت على قرار يدعو لانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.