"الممرات الإنسانية تحولت مصيدة للموت".. "أمنستي": غزو روسيا لأوكرانيا تكرار لحرب سوريا

من جهتها، أفادت ماري ستروثرز، مديرة أمنستي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، في مؤتمر صحفي موازٍ في باريس، بأن باحثي "أمنستي" على الأرض وثّقوا على مدى عشرة أيام استخدام نفس التكتيكات التي اتّبعت في سوريا والشيشان، بما في ذلك هجمات تستهدف مدنيين وذخيرة يحظرها القانون الدولي.