"الموت لإيران".. فيديو يتسبب في مظاهرات معادية لطهران في أفغانستان

واستقبلت إيران التي تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني، موجة جديدة من الوافدين، بعد تولي طالبان السلطة في أغسطس 2021.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام القنصلية الإيرانية في هرات، هتافات "الموت لإيران! إيران دولة قاتلة"؛ وفق ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".