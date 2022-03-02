الميليشيا الحوثية تعترف بمقتل رئيس لوائها العاشر صاعقة

اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بمصرع أحد قياداتها الميدانيين البارزين في محافظة حجة جراء المعارك العنيفة والمتصاعدة مع قوات الجيش الوطني المسنود بقوات التحالف العربي غربي البلاد.



ونشرت الميليشيات صورًا للقيادي التابع لها المدعو “ناصر رسام”، المكنى “أبو حيدر”، الذي قتل في جبهة حرض، بمحافظة حجة.



وكانت ميليشيا الحوثي قد عينت ناصر رسام رئيسًا لعمليات اللواء العاشر صاعقة، الخاضع لسيطرتها، وأعطته رتبة عميد ضمن الرتب العسكرية التي تقوم بتوزيعها على عناصرهم وأتباعهم منذ الانقلاب على السلطة.



وكانت الميليشيات تلقت ضربة قاصمة خلال الأيام الماضية أودت بمصرع عدد من العناصر الحوثية بينهم القيادي الميداني وهاج ثعيل، والمقرب من القيادي أبو علي الحاكم، الذي قتل بغارة جوية للتحالف، استهدفت اجتماعًا للميليشيا الحوثية في محافظة حجة، كما قتل القيادي الحوثي المدعو "الشيخ غازي أمين القلعبة" قائد جبهة حيران، بغارة جوية لمقاتلات التحالف شمال مديرية عبس.