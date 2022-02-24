الناتو: الحلف سيفعل كل ما بوسعه لحماية الحلفاء والدفاع عنهم

ندد أمين عام حلف الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الخميس، بقوة، بالهجوم الروسي الطائش على أوكرانيا، الذي يُعرّض عددًا لا حصر له من الأرواح للخطر.

وقال: إن أعضاء الحلف سيلتقون لبحث العدوان الروسي المتجدد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اتخذ الخميس، قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وشدد أمين عام حلف الأطلسي: "نقف مع شعب أوكرانيا في هذا الوقت العصيب، والحلف سيفعل كل ما في وسعه لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم".

كما أكد أن "الحلف سيفعل كل ما في وسعه لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم"؛ وفق "العربية".

وقال ستولتنبرغ: "الهجوم الروسي الطائش على أوكرانيا يُعرّض عددًا لا حصر له من الأرواح للخطر".

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في تغريدة اليوم الخميس: إن روسيا بدأت غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا، وتستهدف المدن بضربات بالأسلحة.