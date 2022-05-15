الناتو: باب الحلف مفتوح أمام انضمام السويد وفنلندا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: إن "تركيا أوضحت أن نيتها ليست منع العضوية".
سأل بليتغن ستولتنبرغ عن المدة التي من المتوقع أن تستغرقها عملية صعود السويد وفنلندا إلى الناتو؛ نظرًا للمخاوف الأخيرة التي أعربت عنها دول مثل تركيا.
وقال ستولتنبرغ: بالنظر إلى أن تركيا لا تنوي منع العضوية، "أنا واثق من أننا سنكون قادرين على معالجة المخاوف التي أعربت عنها تركيا بطريقة لا تؤخر العضوية أو عملية الانضمام؛ لذلك لا تزال نيتي للحصول على عملية سريعة".
وأضاف الأمين العام أن عملية المصادقة ستستغرق وقتًا، كما هو معتاد عند المرور عبر 30 برلمانًا، لكنه يعتزم "أن تسير العملية بشكل أسرع مما شهدناه من قبل".
وأضاف ستولتنبرغ: "هذه فرصة تاريخية علينا اغتنامها".
وقال ستولتنبرغ: إن الناتو سيعمل مع السويد وفنلندا بشأن أي تهديدات محتملة من روسيا "لتوفير إجراءات ضمان في المتوسط".
وقال نائب الأمين العام للناتو ميرسيا جيوانى، الأحد: إن "باب الناتو مفتوح" أمام السويد وفنلندا.
وأضاف: "فنلندا والسويد هما أقرب شريكين للناتو". واعتبر قرار الدولتين بالتقدم لطلب الانضمام أنها ستكون "تاريخية".