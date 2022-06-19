الناتو: حرب روسيا في أوكرانيا قد تستغرق سنوات

كان ستولتنبرغ قد قال في وقت سابق، إن من المتوقع أن توافق قمة حلف الأطلسي في مدريد في وقتٍ لاحقٍ من هذا الشهر على حزمة مساعدات لأوكرانيا من شأنها أن تساعد البلاد على الانتقال من أسلحة الحقبة السوفياتية القديمة إلى عتاد الحلف الذي يتسم بمواصفات قياسية.