"الناتو" في وجه روسيا.. نائبة الرئيس الأمريكي في بولندا ورومانيا!

وجاء في البيان أن زيارة هاريس "ستظهر قوة ووحدة حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأمريكا في دعمهما للحلفاء في الجناح الشرقي للناتو، في وجه العدوان الروسي، كما ستبرز جهودنا الجماعية في دعم الشعب الأوكراني"؛ بحسب "فرانس 24".