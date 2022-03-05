"الناتو" في وجه روسيا.. نائبة الرئيس الأمريكي في بولندا ورومانيا!

قال البيت الأبيض، في بيان: إن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستقوم بزيارة تشمل بولندا ورومانيا، لإظهار الدعم لأوكرانيا وسط الحرب الروسية عليها.
ومن المقرر أن تزور "هاريس" وارسو وبوخارست بداية من التاسع من الشهر الجاري؛ بحسب ما ذكره مكتب نائبة الرئيس في بيان.
وجاء في البيان أن زيارة هاريس "ستظهر قوة ووحدة حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأمريكا في دعمهما للحلفاء في الجناح الشرقي للناتو، في وجه العدوان الروسي، كما ستبرز جهودنا الجماعية في دعم الشعب الأوكراني"؛ بحسب "فرانس 24".
ومن المقرر أن تلتقي "هاريس" زعيمَي الدولتين من أجل التنسيق بشأن الرد "على الغزو الروسي غير المبرر، الذي جاء دون استفزاز، لأوكرانيا"؛ بحسب البيان.
وأضاف البيان: "سيناقشون دعمنا المتواصل للشعب الأوكراني من خلال المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، وكذلك عزمنا على فرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا والمتواطئين معها في الغزو".
كما ستناقش اللقاءات كيف يمكن للولايات المتحدة دعم دول الجوار الأوكراني التي تستقبل اللاجئين الفارين من وجه الصراع.