الناتو: من حق الحلف الانتشار في أوروبا الشرقية

وينص البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أن أي اعتداء مسلح ضد عضو أو عدة أعضاء من الحلف، في أوروبا أو أمريكا الشمالية، يُعد عدوانًا عليهم جميعًا.