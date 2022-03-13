الناتو يحذّر من استخدام روسيا "السلاح الفتاك".. جريمة حرب

ونسبت الصحيفة إلى ستولتنبرغ، قوله: "الآن وبعد تقديم هذه الادعاءات الكاذبة، علينا أن نتحلى باليقظة لأن من الممكن أن تخطط روسيا نفسها لعمليات بأسلحة كيماوية، في ظل هذا التلفيق للأكاذيب. ستكون هذه جريمة حرب".