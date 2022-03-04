"الناتو" يدعو "بوتين" لوقف الحرب فوراً.. وأمريكا: هذا الأمر لن نسمح به!

وأكد "ستولتنبرغ"، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، أن الحلف مستعد للدفاع عن أي شبر من أراضي الدول الأعضاء، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لم ولن يدخل في صراع أو حرب مع روسيا، غير أنه حذر من أن القتال قد يؤدي لحرب واسعة النطاق في أوروبا ويفاقم المعاناة، لا سيما إذا عمد حلف شمال الأطلسي إلى فرض حظر طيران في الأجواء الأوكرانية.