الناتو يضع الطائرات الحربية في حالة تأهب ويحشد قواته في الجناح الشرقي

أمر حلف شمال الأطلسي يوم الخميس قادته العسكريين بتكثيف الاستعدادات للدفاع عن أراضي الحلفاء بعد غزو روسيا لأوكرانيا ووضع مئات الطائرات الحربية والسفن في حالة تأهب والموافقة على زيادة عدد القوات في جناحه الشرقي.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إنه سيتم عقد قمة طارئة افتراضية لدول الحلف الثلاثين يوم الجمعة، والتي من المقرر أن تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسينضم إليهم قادة السويد وفنلندا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وكانت قد غزت القوات الروسية أوكرانيا براً وجواً وبحراً، يوم الخميس، في تأكيد أسوأ مخاوف الغرب بأكبر هجوم تشنه دولة ضد أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وفق "رويترز"

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي "تحطم السلام في قارتنا" "روسيا تستخدم القوة لمحاولة إعادة كتابة التاريخ، وحرمان أوكرانيا من مسارها الحر والمستقل".

وقال ستولتنبرج: "هذا غزو متعمد بدم بارد ومخطط له منذ فترة طويلة." "إن هجوم روسيا غير المبررعلى أوكرانيا يعرض أرواح أبرياء لا حصر لها للخطر من خلال الهجمات الجوية والصاروخية".

وقال ستولتنبرغ: لا توجد قوات الناتو في البلاد. وقال: "ما نفعله هو دفاعي لكن حلف الناتو مستعد الآن لتكثيف خططه لنشر القدرات والقوات، بما في ذلك قوة الاستجابة القتالية العالية التابعة لحلف الناتو، في دول أوروبا الشرقية.

يخطط الناتو أيضًا لإنشاء وحدات قتالية في رومانيا وبلغاريا، وربما المجر وسلوفاكيا - على غرار تلك التي تم إنشاؤها بالفعل في دول البلطيق وبولندا.