"الناتو" يُفعّل خطط الدفاع عن الحلفاء تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم (الخميس)، تفعيل خطط الدفاع عن الحلفاء، كإجراء احترازي تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال "ستولتنبرج" في مؤتمر صحفي: "إن أي اعتداء على عضو بالحلف هو اعتداء على كل الدول، لذا فإن ذلك التفعيل يسمح لنا بنشر جنودنا وقدراتنا للاستجابة عند الحاجة، وحيث هناك حاجة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "على الرغم من كل الدعوات لروسيا لتغيير مسارها والوصول للحل دبلوماسي، فإن موسكو قوّضت الأمن في أوروبا. إن هذه لحظة مهمة لأمن القارة العجوز".

ولفت إلى أن هذا الاعتداء غير المبرر لروسيا ضد أوكرانيا يهدد حياة الأبرياء، وهناك اعتداءات جوية وقوات برية تدخل محاور عديدة تستهدف المراكز المدنية.

وبيّن أن الاجتياح جرى التحضير له وتنفيذه بدم بارد.

وحمّل "ستولتنبرج" روسيا المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال غير المسؤولة، والضحايا الذين سقطوا من الاعتداء، الذي يمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي واعتداءً على دولة سلمية.