"النقد الدولي" يُحذِّر من تأثير خطير للغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي

حذَّر صندوق النقد الدولي اليوم السبت من أن عدم استقرار الوضع بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا له تداعيات اقتصادية خطيرة للغاية بالفعل، والحرب الجارية والعقوبات المرتبطة بها سيكون لها أيضًا تأثير خطير على الاقتصاد العالمي.
وبيَّن الصندوق في بيان، نقلته "فرانس 24"، أن الحرب في أوكرانيا أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، وفرار ما يربو على مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، وفرض عقوبات لم يسبق لها مثيل على روسيا.
وتوقَّع أن تقدِّم أوكرانيا طلبًا لتمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة عليه هذا الأسبوع.
وأشار إلى أنه يجري محادثات بشأن خيارات التمويل مع السلطات في مولدوفا المجاورة.