"النقد الدولي" يُحذِّر من تأثير خطير للغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي

وبيَّن الصندوق في بيان، نقلته "فرانس 24"، أن الحرب في أوكرانيا أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، وفرار ما يربو على مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، وفرض عقوبات لم يسبق لها مثيل على روسيا.