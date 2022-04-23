"النقد الدولي" يحذر من تداعيات حظر الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي

وقال "كامر" على هامش اجتماعات الربيع بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "على مدى الأشهر الستة الأولى، يمكن لأوروبا التعامل مع انقطاع من هذا النوع عبر امتلاك إمدادات بديلة واستخدام المخزون المتوفر، ولكن إذا استمر هذا الانقطاع حتى الشتاء، وعلى مدى فترة أطول، فستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأوروبي".