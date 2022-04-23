"النقد الدولي" يحذر من تداعيات حظر الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي

حذر مدير فرع صندوق النقد الدولي المكلف في أوروبا ألفريد كامر، اليوم (السبت)، من أن التداعيات الاقتصادية ستكون شديدة على الاقتصاد الأوروبي نتيجة حظر الغاز الروسي، مشيراً إلى أن بإمكان أوروبا تدبّر أمرها من دون الغاز الروسي لمدة ستة أشهر، لكن بعد ذلك ستبدأ المشاكل.
وقال "كامر" على هامش اجتماعات الربيع بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "على مدى الأشهر الستة الأولى، يمكن لأوروبا التعامل مع انقطاع من هذا النوع عبر امتلاك إمدادات بديلة واستخدام المخزون المتوفر، ولكن إذا استمر هذا الانقطاع حتى الشتاء، وعلى مدى فترة أطول، فستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأوروبي".
ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى اتّخاذ سلسلة خطوات لتخفيف حدة الضربة، بما في ذلك تخفيف الاستهلاك من أجل بناء مخزون، وفقاً لـ"فرانس 24".