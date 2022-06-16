العالم
النووي والأمن العالمي.. روسيا وأمريكا في "مرحلة ساخنة للغاية"
"بيسكوف": على موسكو وواشنطن مناقشة تمديد معاهدة "ستارت"
قالت وكالة الإعلام الروسية، نقلًا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن موسكو وواشنطن في "مرحلة ساخنة للغاية من المواجهة".
وكان "بيسكوف" قد قال في وقت سابق اليوم الخميس إنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة، مناقشة تمديد معاهدة ستارت الخاصة بخفض الأسلحة النووية.
وأضاف "بيسكوف"، أن الأمر مهم للأمن العالمي، وأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ليست سببًا لتجنب مناقشته.