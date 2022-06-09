النيابة اللبنانية تتهم حاكم البنك المركزي بالاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع

اختتم النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، اليوم (الخميس)، التحقيقات الأولية المتعلقة بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه، بإحالة الملف إلى النيابة العامة في بيروت.
وطلب "عويدات" الادعاء على "سلامة" وشقيقه "رجا" ومديرة مكتبه مريان الحويك وأشخاص آخرين، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع.
وأحال النائب العام الملف مع المدعى عليهم إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت؛ لاستجوابهم وعرض الأوراق عليه، لإبداء رأيه في إمكان طلب توقيف المدعى عليهم.