"الهدمي": لن تكون القدس أو "الأقصى" وقودًا للصراعات الداخلية للكيان الصهيوني المحتل

وقال في بيان صادر عن وزارة شؤون القدس اليوم: إن تصريحات المحتلين الإسرائيليين الغاشمين تدحض جميع المزاعم التي أطلقها المحتل الإسرائيلي القائم بقوة الاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة عن عدم تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وبمنزلة مس صريح للرعاية والوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات بالقدس الشريف.