الهند تهدم منازل شخصيات إسلامية احتجت على تصريحات مسيئة للنبي محمد عليه السلام

هدمت قوات الأمن الهندية، منازل العديد من الشخصيات الإسلامية، أثارتها تصريحات مسيئة للنبي محمد.
وطُلِب من مالكي العقارات المعنيِّين في ولاية أوتار براديش، إخلاء منازلهم مسبقًا.
ويتظاهر المسلمون بعد تصريحاتٍ مُعاديةٍ للإسلام، أدلى بها عضوان بارزان في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند.
واعتقلت الشرطة أكثر من 300 شخص على صلة بالاضطرابات.
وأدلت بهذه التصريحات، المتحدثةُ باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، نوبور شارما، خلال مناظرة تلفزيونية في مايو.
وأثارت التعليقات غضب المسلمين الهنود، كما أثارت غضب أكثر من اثنتي عشرة دولة إسلامية. كما تم طرد رئيس الوحدة الإعلامية التابعة للحزب في دلهي "نافين كومار جيندال"؛ لمشاركته لقطة من تصريحات شارما المسيئة في تغريدة على تويتر.