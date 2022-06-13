الهند تهدم منازل شخصيات إسلامية احتجت على تصريحات مسيئة للنبي محمد عليه السلام

وأثارت التعليقات غضب المسلمين الهنود، كما أثارت غضب أكثر من اثنتي عشرة دولة إسلامية. كما تم طرد رئيس الوحدة الإعلامية التابعة للحزب في دلهي "نافين كومار جيندال"؛ لمشاركته لقطة من تصريحات شارما المسيئة في تغريدة على تويتر.